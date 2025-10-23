Fabriano, zuffa in strada a colpi di cintura e lametta: denunciato dai poliziotti

Fabriano (Ancona), 23 ottobre 2025 - La Polizia di Stato interviene per segnalazione di una lite in strada: denunciato un uomo per lesioni volontarie aggravate. La scorsa settimana la Polizia di Stato del Commissariato di Fabriano è intervenuta su segnalazione di una lite, poi passata alle vie di fatto fra alcuni giovani. A dare l’allarme alcuni giovani che mentre passeggiavano avevano assistito alla scena: una zuffa nella quale era stata utilizzata una cintura con la fibbia metallica per colpire. La Volante del commissariato è intervenuta immediatamente sul posto notando un giovane a terra con evidenti lividi ed ematomi. Accanto a lui una cintura con evidenti tracce ematiche e un rasoio da barba del tipo utilizzabile con lamette usa e getta. Il ragazzo sembrava aver abusato di alcol. Qualche metro oltre, i poliziotti notavano un secondo giovane, anche lui con lividi e ferite al volto e ad un braccio, quest’ultima chiaramente causata da uno strumento da taglio. Il giovane sosteneva che poco prima, mentre si trovava in Piazza della Repubblica, assieme ad alcuni amici, era stato provocato verbalmente, quindi aggredito fisicamente da un suo connazionale (che indicava come quello seduto a terra), in stato di ebbrezza alcolica, che lo aveva colpito con la fibbia metallica della sua cintura e ferito a un braccio con un rasoio da barba. Accompagnato al pronto soccorso, il giovane che riferiva di essere stato aggredito è stato medicato per una ferita da taglio all’avambraccio sinistro e per una ferita al padiglione auricolare destro da morso con prognosi di 13 giorni, salvo complicazioni. Il presunto aggressore, già denunciato per episodi di violenza e reati contro il patrimonio è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni volontarie aggravate dall’uso di armi improprie.