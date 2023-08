"Fabrijazz " coinvolge i giovani con lo show di Zamuner-Moriconi

FabriJazz prosegue all’interno dei Giardini del Poio con l’obiettivo di coinvolgere tanti giovani grazie alla collaborazione di grandi musicisti. Stasera (ore 21.30) andrà in scena lo Zamuner–Moriconi duo per uno spettacolo tra contrabbasso e voce. Domani Roberto Bottalico Alter & Go project per uno spettacolo dedicato all’estro del celebre sassofonista Wayne Shorter. Serata di gala poi giovedì al relais Marchese del Grillo con l’evento "Jazz e Bollicine", una serata tra musiche e le bollicine delle cantine Ferrari. Venerdì andrà in scena il Michael Rosen Harmonic Trio. Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket. Previsti anche due eventi ad ingresso gratuito: sabato alle 21.30 il concerto degli insegnanti di FabriJazz e della Big Band e domenica alle 17 i saggi dei corsisti. Inoltre come ogni anno FabriJazz ha organizzato un ciclo di corsi per migliorare l’approccio al jazz di tanti musicisti dall’Italia e dall’estero. Lo scopo di questi corsi è quello di "coinvolgere – spiegano gli organizzatori - giovani ed amanti della musica jazz e non solo, dando delle opportunità di crescita musicale, attirando pubblico nella nostra città grazie anche ad alcuni nomi di spicco del panorama musicale nazionale ed internazionale che vanno a impreziosire i corsi". I corsi si svolgeranno fino a domenica dalle 10 alle 19, al complesso monumentale San Benedetto, affiancati dalla "Orchestra Concordia". La musica parlerà anche per immagini perché all’interno del complesso di San Benedetto sarà allestita una mostra fotografica a cura del Fotoclub Arti Visive Fabriano per celebrare i 10 anni di FabriJazz. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà accessibile fino al 6 gennaio.