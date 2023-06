"FabriJazz" compie dieci anni Tre giornate dedicate alle big band

‘FabriJazz’ festeggia il suo decennale. Da oggi a domenica la piazza del Comune di Fabriano si trasformerà in un palco per tre jazz big band che a colpi di note racconteranno un mondo fatto di passione ed emozione. Si inizia staera (ore 21.30) con La Musicamdo Jazz Orchestra diretta dal Maestro Luca Pecchia con ospite la voce di Alessandra Doria. La big band proporrà le sonorità degli anni ‘70, grazie agli arrangiamenti esclusivi e inediti di Massimo Morganti, Paolo del Papa e Pierfrancesco Ceregioli. In particolare si vogliono celebrare l’atmosfera e il concerto alla Bussola del 1972 "Mina e l’Orchestra", un evento unico nella storia della musica leggera italiana. In quelle mitiche sezione live, la potenza dell’unica artista italiana in grado di reggere una big band con ritmica e sezioni di fiati formate dai più importanti jazzisti italiani, proiettava la Versilia e l’Italia in una dimensione internazionale di divertimento e spensieratezza.

Domani (ore 21.30) arriverà la Perugia Big Band. Un’esplosione di energia, di swing, un’elegante alchimia di timbriche e sensibilità, arrangiamenti raffinati e ricchi di colore. Un ensemble spumeggiante e di talento, che vive grazie alla passione di 20 elementi. Standard internazionali, successi di formazioni iconiche della storia della musica, sia cantati che strumentali.

Il 2 luglio ecco l’Orchestra Concordia che porterà in piazza i migliori brani di Frank Zappa. Concordia è un gruppo allargato nato dall’incontro di diversi musicisti che operano intorno a Fabriano. L’orchestra nasce intorno a una certa idea della musica e dell’improvvisazione, un’orchestra che si muove su territori di confine tra musica colta e jazz, tra improvvisazione e scrittura, tra big band e orchestra, dall’organico modulabile. La rassegna è organizzata dall’Associazione "Fabriano Pro Musica" insieme al Comune.