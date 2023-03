La storia di Fabrizio Ulissi dall’incubo paralisi alla speranza di camminare. “Qui ora sto rinascendo"

Fabrizio Ulissi (al centro) con tutto lo staff e l’amico Khaled

Ancona, 23 marzo 2023 – Quando Fabrizio Ulissi, 59 anni, è arrivato in ospedale nella tarda mattinata del 4 settembre scorso, il suo quadro clinico era gravissimo. La diagnosi ancor più terribile per lui e per la sua famiglia: tetraplegia incompleta. "Muovevo appena la mano destra, per il resto il corpo mi aveva abbandonato. Per uno come me, abituato ad andare sempre a 200 all’ora e in quinta marcia ed essere costretto ad andare in prima e a 20km/h, non è stato facile. In meno di sette mesi eccomi, posso muovermi, camminare con le stampelle, addirittura con una sola, e allacciarmi le scarpe: i sanitari mi hanno costretto a farlo, senza concedermi nulla. All’inizio erano solo dolori, adesso ci sono anche le gioie per un percorso di recupero incredibile. A volte mi arrabbio e vorrei scaraventare le stampelle contro il muro, poi rifletto e focalizzo da dove sono partito e mi dico che ci vuole pazienza. Vorrei tornare a correre, ma se penso a com’ero sette mesi fa mi dico che le cose vanno assaporate. Una delle tante conquiste". Quella maledetta domenica Ulissi, assieme ad alcuni amici, era uscito per una gita in mountain bike sul Monte Conero quando...