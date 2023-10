Faccia a faccia in casa con il ladro: è allarme

Ignoti tentano il colpo in un’abitazione di via Vaseria a Castelleone di Suasa, il sindaco Carlo Manfredi avvisa la cittadinanza con un post sulla pagina Facebook del Comune: "Ladri in via Vaseria, uomo mulatto, riccio vestito di nero, è scappato lungo il fosso". Erano da poco trascorse le 20 quando una residente si è trovata faccia a faccia con il ladro: a dividerli, il vetro della finestra da cui l’uomo si è accostato per guardare dentro. L’uomo, stava forse cercando di aprire quando la proprietaria, che in quel momento si trovava in un’altra stanza, si è insospettita dopo aver sentito dei rumori così ha acceso la luce, si è avvicinata alla finestra ed ha visto il ladro. L’uomo si è messo subito in fuga scappando a piedi verso i campi e scomparendo così nel buio. La donna, ancora in preda al panico ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri nella speranza potessero risalire al responsabile. Avvisato anche il sindaco del piccolo Comune che ha subito messo in guardia i suoi concittadini scrivendo un post, dove ha fornito anche l’identikit del malvivente, sulla pagina social del Comune. La donna, non ha abbassato la guardia e poco dopo ha notato, anche se ancora lontana da casa sua, la luce di una torcia: subito ha pensato che potesse trattarsi nuovamente del ladro ed è tornata ad avvisare i militari. Nel frattempo i carabinieri, chiamati anche dal sindaco si erano già messi in moto con due pattuglie, una inviata da Corinaldo e l’altra dal pesarese, entrambe a caccia del ladro.

Diverse le auto che sono state fermate e controllate, ma il malvivente sembra aver fatto perdere le sue tracce. Ventiquatt’ore prima ignoti avevano invece tentato d’introdursi in un’abitazione di Vallone, ma anche in questo caso, senza successo. Ai residenti non è sfuggita la presenza di una Skoda di colore scuro che poco prima si aggirava per le vie della frazione: il numero di targa è stato subito preso e fornito alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti, l’auto non sarebbe rubata. Proprio come per Castelleone, anche per Vallone i social sono stati utilizzati per mettere in guardia i residenti. Sono in aumento i gruppi Facebook dove vengono segnalate persone sospette nei vari quartieri della spiaggia di velluto, ma anche nel suo hinterland. Post che spesso convogliano nel gruppo ‘Furti e Segnalazioni Senigallia’, gruppo pioniere che conta migliaia di iscritti.