Faccia a faccia tra candidati: subito scintille

E’ andato in scena il primo confronto pubblico tra i tre candidati a sindaco di Osimo l’altra sera e sono state subito scintille, lontano dai comizi pacati dell’anno scorso.

Stavolta c’è tanto in ballo in vista del ritorno alle urne il 25 e 26 e troppo è il rancore tra le parti dopo l’ultimo anno.

"Nonostante i disastri combinati a Osimo, continuano ad attaccare l’amministrazione di cui facevo parte. Perché adesso vi siete presentati falsamente divisi, ex sindaco ed ex sua assessora? E’ tutto progettato per prendere di nuovo in giro gli osimani", ha detto la candidata del centrosinistra Michela Glorio nel salotto di Tvrs.

L’atmosfera si è scaldata subito. La candidata di Fratelli d’Italia Michela Staffolani ha replicato: "Non è il suo vittimismo che gli osimani cercano ma un sindaco che abbia voglia di guidare una città con decisione. Niente di più falso quello che insinua Glorio, lo dice perché ha paura di perdere. Non esiste nessun accordo".

Glorio ha incalzato: "L’ha confermato anche il ministro Foti in visita a Osimo". Il candidato Francesco Pirani ha scherzato: "Chiedo scusa alla città perché ho trovato una città perfetta all’inizio del mio mandato. In 5 mesi ho distrutto una città. Fuori dall’ironia, tutti sapevano che non funzionava niente. Dalla prima riunione pubblica ho poi detto che non ci saranno apparentamenti".

Sul voto interviene anche Dino Latini delle Liste civiche che sono fuori dai giochi: "Come tutti sanno non siamo candidati alle elezioni comunali e abbiamo già detto che lasciamo libertà di voto. Eppure due schieramenti su tre ci attaccano anche con calunnie tutti i giorni con il loro candidato a sindaco e i loro candidati a consiglieri, come se fosse il loro programma da realizzare quello di cercare di distruggere le nostre liste".

Preoccupazione è stata espressa da parte dei candidati per lo spauracchio dell’assenteismo: una assenza dalle urne che si fa sempre più sentire.

Dice la sua anche il candidato Stefano Cencetti, ex Base popolare candidato nella lista Viva Osimo di Staffolani che invita i suoi elettori a non votarlo perché alle regionali appoggerà il dem Matteo Ricci: "Base Popolare oggi non ha nemmeno la forza di presentare liste regionali in autonomia e si affida alla coabitazione nelle stesse liste con Forza Italia e Noi Moderati. Evidentemente, più che Bp, è diventata Base Svuotata. Noi fuoriusciti da Base Popolare, che siamo la vera base del cambiamento, continueremo ventre a terra il nostro impegno per ridare slancio e vitalità alla Regione Marche".

Silvia Santini