"Facciamo squadra, allo sport volti che mettano d’accordo le società"

"Oltre alle dichiarazioni di intenti e alla volontà di impegnarsi è arrivato il tempo di una necessaria ripresa del dialogo. Una maggior vicinanza attraverso persone competenti che godano di stima e fiducia da parte delle società sportive da inserire nei ruoli chiave". Lo sostiene Lorenzo Mondini, presidente della Heroes Padel Club, società che gestisce i campi di via Gobetti, e dirigente del Città di Falconara, la squadra falconarese più titolata di sempre. Da giorni, infatti, si discute sull’impiantistica sportiva della città e, non per ultima, due giorni fa il sindaco Stefania Signorini è intervenuta parlando di una "gestione virtuosa e capillare", al netto delle critiche ricevute dalle opposizioni e da alcuni gestori degli impianti stessi. Per Mondini "lo sport a Falconara non è né un malato immaginario, né uno spaccato di comunità in piena catastrofe come dipinto nei giorni scorsi. Ci sono problematiche nuove ed altre risalenti al passato ma non si può negare che le amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi anni le abbiano affrontate. Gli interventi possono essere stati condivisibili o meno e i risultati magari a volte possono essere stati inferiori alle aspettative: l’impegno, tuttavia, non è mai, a mio avviso, mancato. Bisogna anche considerare il generale periodo di congiuntura e le limitate risorse finanziarie disponibili per l’ente". Per l’avvocato tuttavia è "veramente necessario e improcrastinabile il rilancio di un interscambio di idee e contenuti tra società, associazioni sportive e governo cittadino". Mondini, inoltre, cita la disponibilità del sindaco Signorini che "si è sempre dimostrata persona disponibile all’ascolto e orientata alla risoluzione dei problemi, per il bene della città e dei suoi cittadini", ma "è chiaro che se ci sono persone che si lamentano non siamo in presenza di visionari o prevenuti e le istanze vanno ascoltate". L’obiettivo, dunque, è di ritrovare un dialogo, a vantaggio di cittadini, società e Comune.