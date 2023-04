"Faccio volontariato E da qui si parte"

"Nessuno dovrebbe essere costretto a dormire per strada. Come privato cittadino mi rivolgerei alle istituzioni pubbliche per segnalare il disagio di queste persone, poi se dovessi constatare che non intervengono a dovere, mi rivolgerei alle istituzioni laiche e religiose del terzo settore che sono quelle che cercano di tamponare questa falla nel sistema di protezione sociale che si allarga ogni giorno di più. Faccio volontariato e questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a candidarmi come sindaco. Nella nostra città la situazione è peggiorata notevolmente e la struttura comunale nemmeno sa dove si rifugino. Ad esempio, temo che nessuno sia andato a controllare nei paraggi della sede dell’Inail in pieno centro, cosa succede quotidianamente, eppure si possono vedere giacigli pronti per la notte sotto le colonne o lungo le scale. Dobbiamo essere in grado di monitorare, pianificare e attuare giuste attività di aiuto e supporto nei confronti di chi si trova a dormire per strada. Le associazioni di volontariato, che ringrazio, sono diverse e svolgono la propria attività al massimo delle loro possibilità, ed è proprio con loro che bisogna progettare e programmare le politiche da attuare. Abito al Piano, da sempre e queste situazioni sono all’ordine del giorno. Il Comune può e deve fare molto di più. In questo contesto proponiamo di potenziare le strutture di accoglienza e in particolare degli appartamenti per accoglienza notturna, gli interventi di prossimità che consentono di fornire generi alimentari e di conforto e agevolare l’accesso ai servizi socio sanitari".