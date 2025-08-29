Faceva bonifici per pagare il pusher

Pedinato e arrestato il pusher che si faceva pagare in parte con bonifico, in parte in ‘nero’ : è un 25enne jesino già noto alle forze dell’ordine.

In azione i poliziotti del commissariato jesino guidati dal commissario capo Alessio Damiani. Nei giorni scorsi la polizia di Stato del commissariato di Jesi ha portato a termine una brillante operazione antidroga, smantellando un’attività di spaccio di cocaina attiva in pieno centro cittadino.

Le indagini sono ancora in corso per capire destinatari e clienti del pusher jesino, rimesso in libertà in attesa del processo. Nel corso di un’attività di osservazione e pedinamento, i poliziotti hanno notato il giovane, italiano, sospettato di gestire la vendita al dettaglio di droga.

Dopo averlo seguito fino in via delle Nazioni, vicino ai giardini pubblici, gli agenti hanno assistito a un rapido scambio di una bustina. Un veloce passaggio di mano in cambio di denaro contante.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare il cliente, trovato in possesso di cinque grammi di cocaina.

Le indagini, immediatamente estese, hanno portato all’identificazione e all’arresto del giovane sorpreso a spacciare, già noto alle forze dell’ordine.

Aveva con sè 300 euro, parte della somma incassata per la vendita di quei cinque grammi, che sul mercato potrebbero fruttare poco meno di 500 euro.

Non solo: durante la perquisizione effettuata dai poliziotti in un garage nella disponibilità del giovane poi arrestato, è stata trovata un’altra dose di cocaina, già confezionata con le stesse modalità.

Di qui i poliziotti hanno capito come l’attività del 25enne fosse organizzata e stabile. Inoltre, il cliente colto sul fatto ha confermato ai poliziotti di aver acquistato la droga proprio dal giovane fermato, aggiungendo come non si trattasse della prima volta che questo avveniva.

In particolare l’incontro era stato concordato tramite social network, dove erano stati fissati appuntamento, quantità e modalità di pagamento, comprensive anche di un bonifico per una parte della somma pattuita.

La droga, le banconote e lo smartphone utilizzato per l’attività di spaccio sono stati sequestrati, mentre il 25enne jesino è stato arrestato, in attesa del processo.

Il blitz antidroga si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portata avanti dalla polizia di Jesi, impegnata ogni giorno nella tutela della legalità e della sicurezza urbana.

Sara Ferreri