Faceva finta di niente: aveva hashish in tasca

La Volante gli passa a fianco e lui si gira di scatto cambiando strada: sospetto fermato dalla polizia. Aveva hashish nelle tasche, bilancino di precisione, coltello a serramanico e denaro contante. È accaduto ieri, in pieno centro, durante un normale servizio di controllo del territorio, in via Palestro, a due passi dalla centralissima piazza Pertini. L’uomo, di origine egiziana di circa 22 anni, alla vista delle Volanti ha cambiato subito direzione cercando di non farsi notare dagli agenti. Quindi, si è diretto verso le scalette di via Oberdan, dove è stato poi fermato, perché i poliziotti non l’hanno perso di vista neanche un attimo. Il giovane veniva identificato e controllato ma durante l’approccio appariva alquanto agitato e preoccupato. Per questo motivo, gli uomini e le donne in divisa hanno deciso di approfondire il controllo e di fargli svuotare le tasche. Intuizione confermata, controllo che ha dato esito positivo: già, perché il ragazzo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, di tipo hashish, avvolta all’interno di pellicola trasparente, custodita dentro la tasca dei jeans che stava indossando. Oltre alla sostanza, il giovane veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e del denaro contante. La droga – per un quantitativo di circa 45 grammi – veniva sequestrata insieme agli altri oggetti rinvenuti. Per l’accaduto, l’egiziano è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi. Nelle prossime ore il questore dorico, Cesare Capocasa, valuterà anche l’emissione di una misura di prevenzione a carico dell’uomo.

n.m.