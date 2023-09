Faceva prostituire l’ex compagna

Avrebbe spinto la sua donna a vendersi per prestazioni sessuali che consumava a pagamento nella casa dove la ospitava. Le accuse, che la vittima ha mosso al suo ex compagno, un 44enne dominicano, residente ad Ancona dove fa il barista, sono emerse durante una indagine per maltrattamenti che avrebbe subito sempre dallo stesso uomo. Approfondendo quelle vicende la polizia era risalita alla prostituzione. Per l’imputato ieri è arrivata una condanna ad 8 mesi di carcere per induzione e sfruttamento della prostituzione. Una pena che la giudice Paola Moscaroli ha dato in continuazione a quella a cui è stato già condannato per i maltrattamenti (dove ha patteggiato in un processo precedente ad 1 anno e 6 mesi). Stando alle accuse il dominicano, difeso dall’avvocato Giuliano Natalucci, avrebbe preso soldi dalla compagna, circa 50 euro al giorno, come "affitto" perché le metteva a disposizione la sua casa, un appartamento nel quartiere degli Archi. L’imputato però ha sempre respinto le accuse affermando che la donna si prostituiva perché voleva mettere da parte dei soldi da dare alla sua famiglia per comprare una casa. Solo una volta le avrebbe chiesto un prestito di 300 euro, per pagare le bollette. Il resto sarebbero state invenzioni perché lui la voleva lasciare. Era novembre del 2017 quando in casa avevano litigato e la donna aveva chiamato la polizia. Aveva raccontato i maltrattamenti subiti e poi anche la prostituzione. Per i maltrattamenti il 44enne era stato anche arrestato e poi rimesso libero.