Faed: "Mi hanno colpito al naso e al labbro"

"Mi hanno colpito prima al naso e poi al labbro. Se non avessi mantenuto la calma, sarebbe stato ancora peggio. Ma non sono andato in ospedale, ho continuato a lavorare. Non potevo lasciare la pizzeria". A parlare, è Faed Lababidi, vittima della brutale aggressione avvenuta attorno alle 19.30, in Corso Mazzini, all’angolo con via Benincasa. Il pizzaiolo che lavora a ´L’arte della pizza´ era uscito dal locale per invitare un gruppo di ragazzi ad allontanarsi dai dehors dopo che si erano seduti senza consumare nulla. "Li avevamo già adocchiati al momento del loro arrivo. Si sono seduti fuori e hanno iniziato ad estrarre dalle loro borse diverse bottiglie di vetro, con della vodka all’interno".