Fagnani, Senigallia: porte bloccate, alunni in strada

Alla Fagnani le porte restano chiuse, gli alunni entrano in classe con mezz’ora di ritardo. Le persone che ieri mattina poco dopo le otto hanno notato piazza Garibaldi piena di giovani studenti con gli zaini in spalla hanno pensato ad una manifestazione o uno sciopero, ma niente di tutto ciò: gli studenti, divisi per classe, hanno atteso l’apertura delle porte della scuola. A causare il ritardo, la difficoltà di aprire la porta dove sono contenute le chiavi che consentono di aprire le classi. Durante la mattinata, è facile per i passanti notare gli studenti nella piazza a svolgere educazione fisica quando il tempo lo consente. Ad attendere l’ingresso degli studenti, anche alcuni genitori che si sono sincerati che, come infatti accaduto, la situazione tornasse alla normalità entro breve tempo.

Un piccolo disguido che non è di certo dispiaciuto agli studenti che sono entrati in classe con mezz’ora di ritardo e hanno avuto modo di socializzare in attesa del suono della campanella. Subito sono stati effettuati i controlli per evitare che la stessa cosa potesse nuovamente accadere. Intanto in tutte le scuole sono stati attivati i registri elettronici su cui poter comunicare con professori e dirigenti, in modo da poter essere sempre informati su cosa accade a scuola.