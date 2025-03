Fai e "luoghi del cuore": sul podio la residenza del Marchese del Grillo

La residenza che appartenne al celebre marchese del Grillo, situata a Fabriano, sale sul podio provvisorio dei luoghi più votati delle Marche. Si tratta della campagna nazionale attualmente in corso promossa dal Fai, Fondo per l’Ambiente italiano, per individuare i luoghi "del cuore", da salvare, proteggere e non dimenticare. Vento in poppa, dunque, per le nobili stanze del Marchese Del Grillo che in meno di dieci giorni dalla candidatura avevano già raccolto centinaia di preferenze e scalano ora di altre quattro posizioni in classifica balzando al terzo posto regionale con oltre mille e 400 preferenze. Il censimento è in corso e terminerà il 10 aprile. Gli ultimi giorni saranno dunque quelli decisivi per raggiungere le duemila e 500 firme che permettono di accedere ai bandi per il recupero e valorizzazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di realizzare un museo, interamente dedicato all’illustre fabrianese. La città continua intanto la mobilitazione, chi ancora non l’avesse fatto può sostenere l’iniziativa dando il proprio voto online sul sito luoghidelcuore.it (si possono anche esprimere più preferenze per più luoghi) o recandosi fisicamente in uno dei punti di raccolta firme presenti in tanti bar, ristoranti e locali: bar Del Piano, Caffé Storelli, edicola La Rovere, Pizzicheria, Nonna Rina ristorantino, Garibaldi, Villa Relais Marchese Del Grillo, taverna da Ivo, ristorante Il Piacere della carne, agriturismo Il Gelso, parrucchieria Hairteam, L’Eccezione hairstylist, bar gelateria Crema e Cioccolato.