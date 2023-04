Falà: "Lavori spot e traffico paralizzato"

Fervono i cantieri di manutenzione stradale: scoppiano ingorghi e polemiche nella cittadina che tra poco più di un mese sceglierà il nuovo sindaco. Ad andare all’attacco è Jacopo Falà, consigliere comunale di opposizione e segretario provinciale Pd. "Chiaravalle in questi giorni – evidenzia - è una città paralizzata dal traffico, più simile a una giungla metropolitana che a un Comune di nemmeno 15mila abitanti: i tipici lavori spot prima delle elezioni per racimolare consenso hanno mandato in tilt gli spostamenti delle famiglie. Una situazione che è degenerata nell’ultima settimana, ma che rispecchia le problematiche della normale quotidianità. D’altronde il piano del traffico risalente a più di 10 anni fa non è mai stato applicato, e l’amministrazione Costantini non ha mai voluto mettere mano a una revisione. Anzi, non ha nemmeno individuato obbiettivi da raggiungere come la riduzione delle distanze percorse e dei transiti in un’ottica di sostenibilità ambientale e comodità per il cittadino. Arterie come viale della Vittoria e via Verdi che già in passato erano in difficoltà oggi esplodono a causa del traffico: l’unica novità è che i problemi sono stati ora portati anche nel centro e fuori dalla città: le file arrivano fino a Castelferretti".