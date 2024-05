Falciata da un’auto mentre attraversa la strada: grave una 72enne trsportata a Torrette

C’è stato un grave investimento poco dopo mezzogiorno di ieri ad Osimo Stazione, lungo la statale Adriatica, nei pressi del bar Luca. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una donna di 72 anni del posto, è stata falciata da un’auto. Ha riportato diverse fratture su più parti del corpo quando è finita a terra a seguito del violento impatto con il mezzo. Chiamato il 112, sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano e l’automedica di Osimo. La donna è stata medicata e trattata sul luogo per poi essere trasportata in gravi condizioni, con un codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Spaventato il conducente dell’auto che si è subito fermato per chiamare aiuto. Quel tratto è stato spesso teatro di incidenti e di investimenti simili causati da diversi motivi. Spesso è presente infatti una pattuglia della Polizia municipale a controllo del traffico sempre molto intenso, non solo negli orari di punta come ieri quando è avvenuto l’incidente.