Falciata mentre attraversa la strada Una 40enne trasportata in eliambulanza

Ancora un investimento nella città della carta. Ieri mattina, poco prima delle 11 una donna è stata colpita da un’utilitaria mentre attraversava la strada in piazzale Rosselli, quartiere Misericordia.

Si tratta di una donna di 40 anni residente in città che mentre attraversava la strada per le incombenze quotidiane, è stata investita da un’auto guidata da una cinquantenne fabrianese. La quarantenne è rimasta a terra dolorante, soccorsa dai passanti e dalla stessa automobilista illesa ma sotto choc. Sul posto in pochi istanti sono arrivati i sanitari del 118 partiti dall’ospedale Profili di Fabriano ma anche l’eliambulanza Icaro 2 di base a San Cassiano, per il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. La quarantenne rovinata a terra ha riportato numerosi traumi e ferite in tutto il corpo, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. È stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e resta monitorata all’ospedale regionale. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non desterebbero particolare preoccupazione.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Fabriano che oltre ad effettuare i rilievi del caso hanno anche dovuto gestire il traffico andato in tilt. Dopo i soccorsi e i rilievi il traffico è ripreso a defluire. In strada anche alcuni residenti che da tempo chiedono di inserire dei dissuasori di velocità.

sa. fe.