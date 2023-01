Falciato da un’auto vicino alle strisce Ora il 37enne lotta tra la vita e la morte

Investito in via Marconi lotta tra la vita e la morte. È ricoverato nel reparto di Rianimazione un 37enne, di origine bengalese, che venerdì sera è stato travolto da una Ford bianca, davanti alla fermata del bus, tra piazza Rosselli e la rotatoria della ex Standa. L’uomo è in prognosi riservata e ha riportato un grave trauma cranico. L’incidente si è verificato attorno alle 19. Lo straniero stava attraversando la strada, vicino all’ex ufficio postale, quando è stato travolto. Un impatto forte che lo ha sbalzato alcuni metri più avanti. Lo straniero si sarebbe trovato in prossimità delle strisce pedonali. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per stabilire se il 37enne si trovava proprio sopra le zebre quando l’auto l’ha investito. Al volante della Ford c’era un uomo, subito sottoposto all’alcoltest e il cui esito è stato negativo. Non lo avrebbe visto. L’impatto è stato molto violento. L’auto ha riportato il vetro del parabrezza quasi sfondato e anche la carrozzeria è rimasta danneggiata. Il bengalese è finito subito in coma. Soccorso dalla Croce Gialla era stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette. Al momento dell’investimento ci sarebbero stati diversi testimoni e la polizia locale sta raccogliendo le testimonianze di tutti per valutare se saranno utili a ricostruire l’incidente.