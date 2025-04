Falco dell’Imperatore: la cova in diretta

La nidificazione dei falchi dell’Imperatore in diretta tv. Da ieri, infatti, chiunque potrà accedere alla sezione dedicata del sito comunale e vedere in tempo reale la cova del falco femmina Ginevra, che ha scelto come nido il campanile del complesso San Floriano, in piazza Federico II. Quattro le uova deposte che ‘mamma falco’ tiene al caldo, in attesa che si schiudano. Il tutto sotto l’occhio di una telecamera di ultima generazione, che riprende 24 ore su 24 la nidificazione. Immagini che costituiranno un prezioso strumento di studio per veterinari, ornitologi e falconieri, nonché di divulgazione per scuole e associazioni. L’installazione, come noto, è stata resa possibile dalla collaborazione tra Comune di Jesi e Wwf, grazie a Michel Giaccaglia, fotografo documentarista, e Gianluca Tiroli, veterinario esperto di fauna selvatica. "La coppia di falchi pellegrini da tempo ha scelto il campanile del complesso San Floriano come proprio rifugio e qui ogni anno avviene la nidificazione dei piccoli", aveva ricordato l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei: "La possibilità di rendere accessibile a tutti la nidificazione rappresenta una opportunità scientifica, culturale e turistica di forte richiamo".