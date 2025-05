Falcomics, 220mila presenze e stranieri in aumento

La nota ufficiale parla di una chiusura "con un bilancio qualitativamente straordinario dell’edizione 2025". Sia per l’offerta ampliata, sia per i visitatori arrivati (+7 per cento dall’Europa) e per i numeri totali, riportati invece dal sindaco Stefania Signorini, che dimostrano come Falconara, dal 23 al 25 maggio, sia stata invasa da "220mila persone in soli tre giorni". Sono i dati del Falcomics 2025, che grazie a spettacoli, incontri, concerti e centinaia di ospiti, tra artisti, creator, doppiatori e cosplayer, ha saputo coinvolgere e stupire. La manifestazione, promossa da Live Emotion Group (Leg) insieme al Comune, ha conquistato appieno un posto di rilievo tra le fiere di settore, grazie alla replicata affluenza dello scorso anno che ne conferma il successo.

Complice di questo risultato una peculiarità che nel corso degli anni si è rivelata sempre più vincente: la divisione in aree tematiche, quest’anno ulteriormente estese. Partendo da piazza Catalani fino ad arrivare al parco Kennedy, la mappa rivoluzionata ha accompagnato i visitatori in un suggestivo viaggio attraverso un colorato mare di attività, contenuti e aspetti ludici e culturali.

Centrato anche il tema, "empatia", ovvero "la capacità di immedesimarsi negli altri e comprenderne le emozioni", ben rappresentato nel manifesto realizzato dal disneyano Ivan Bigarella. Da ricordare, indubbiamente, i grandi ospiti musicali hanno animato il Music Village al Kennedy, da Giorgio Vanni agli Oliver Onions, o lo show Winx Live&Cosplay. Fra gli incontri, quello con Mauro Repetto, icona della musica degli anni ‘90, che ha raccontato le origini degli 883, e l’attore e comico Marco Marzocca.

Molto apprezzata la Media Zone, dove giornali, radio e tv hanno raccontato curiosità e protagonisti del festival. per arrivare alla splendida Artist Alley nella ristrutturata piazza Garibaldi. "Pensando a Falcomics 2025, mi piace l’idea di aver potuto restituire, spero, parte dell’affetto e della fiducia raccolta in questi anni – dice il direttore artistico Gianluca Del Carlo –. Il festival si è presentato con un respiro più ampio e una profondità maggiore rispetto alle scorse edizioni, e questo è stato possibile grazie allo studio attento e al lavoro instancabile di una squadra straordinaria".

Gioia per Signorini: "Falcomics si è confermato un evento straordinario", capace di "essere un punto di riferimento nazionale per gli appassionati del fumetto e del mondo pop". L’orgoglio del sindaco "è la dimensione internazionale che sta assumendo: il 7 per cento del pubblico è arrivato dal resto d’Europa, segno che Falconara grazie a Falcomics sta diventando una meta capace di attrarre anche persone che arrivano da oltre i confini italiani". Appuntamento dal 22 al 24 maggio 2026.