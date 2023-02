Falcomics ancora più grande, da via Bixio fino al parco Kennedy

La bomba è stata sganciata con largo anticipo, anche se il ritorno del festival del mondo comics, fumetto e cultura pop era già noto. Ieri, però, è arrivata l’ufficialità. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio tornerà Falcomics, replicando un modello che – l’anno scorso – ha attirato migliaia di persone in città. Il tema scelto quest’anno è Gratitude (nel 2022 era Inclusion), che nasce dal sentimento che lega il festival ai visitatori, agli ospiti e a tutti coloro che, con passione, consapevolezza e gioia, hanno contribuito al successo dell’evento ed insieme ne proseguono il percorso. "L’edizione dell’anno scorso è stata una sfida – spiega il sindaco Stefania Signorini – e il risultato è andato al di là delle più rosee aspettative: abbiamo voluto rinnovare Falcomics affidandoci ai professionisti più accreditati, in primis quello del direttore artistico Gianluca Del Carlo, il cui nome è legato a Lucca Comics & Games e la risposta del pubblico è stata eccezionale: Falconara ha accolto 22mila visitatori in tre giorni e soprattutto ha proposto un’offerta di qualità, che tutti hanno riconosciuto e apprezzato. Quest’anno la sfida è di offrire una programmazione ancora più ampia e di consolidare la posizione di Falcomics, rendendolo un appuntamento fisso, all’insegna della continuità. Falconara è stata accolta nella grande comunità dei festival di caratura nazionale e ha partecipato agli eventi che nel corso degli ultimi mesi sono stati organizzati a Pescara, a San Marino, a Verona, a Bergamo e a Lucca. Una ricchezza che vogliamo mettere a frutto per crescere e migliorare".

Tra le più importanti novità, l’espansione dell’area in cui si svolgerà il festival, si realizzerà un’unica grande area di attività grazie all’utilizzo di tutta via Bixio, che congiunge l’area di piazza Mazzini al parco Kennedy dando la possibilità agli organizzatori di creare nuove aree tematiche come quella dedicata al mondo dell’illustrazione, della narrativa e del fantasy. Ospiti e dettagli del programma saranno presto annunciati. "Il claim di Falcomics 2023 è Gratitude - racconta invece Del Carlo -. Gratitudine nell’accezione di stima e riconoscenza, perché il successo di un evento non è mai merito di un singolo. È frutto del lavoro e della dedizione di tutti coloro che ci lavorano e di tutti coloro che avranno la voglia ed il piacere di partecipare ad una festa tanto attesa. Falconara è sul mare e vorremmo insieme a tutti creare un mondo felice, serve quindi la partecipazione di tutti per poter approdare alla magica Isola che non c’è".