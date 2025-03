Falcomics arrembante: "Dopo Lucca ci siamo noi"

Mancano ancora due mesi al grande evento, ma l’attesa in città è già grande per, e gli organizzatori sono al lavoro per regalare a residenti e visitatori una quarta edizione con fiocchi. Parliamo di ‘Falcomics - Festival della Cultura Pop’, naturalmente, che dal 23 al 25 maggio regalerà una visibilità nazionale a Falconara. L’obiettivo è superare il record di 235mila presenze registrato lo scorso anno, grazie a un programma ancora più ricco. Il sindaco Stefania Signorini parla di "un’opportunità straordinaria per valorizzare la nostra comunità, grazie a un’iniziativa che unisce creatività e cultura, e che può portare il nome di Falconara oltre i confini regionali, in una dimensione nazionale. All’inizio mi hanno tacciato di essere una visionaria per aver voluto coinvolgere ‘Lucca Comics’. Sì, all’inizio è stato molto sfidante il ‘confronto’, perché si trattava di convincere il principale festival italiano legato al mondo del fumetto, ma poi sono riuscita a trasmettere la mia visione al direttore artistico Gianluca Del Carlo. E ora, dopo Lucca c’è Falconara". Le due iniziative sono organizzate da LEG Live Emotion Group, e hanno Del Carlo come ‘guida’, ma il sindaco tiene a sottolineare che "Falcomics ha una sua fisionomia autonoma. Quest’anno i due luoghi principali, il centro e il parco Kennedy, saranno ancora più uniti, in un continuum che ha come obiettivo coinvolgere l’intera città". Il direttore artistico Gianluca Del Carlo evidenzia che "Falconara si vuole distinguere un po’ per il coinvolgimento del tessuto sociale e culturale locale e un po’ per il fatto che lavoreremo a quello che è l’intrattenimento proattivo, quindi tutte le esperienze room ed escape room e tutte le attività che portano il pubblico al centro dell’attenzione. Ci sarà molto spazio per il mondo del cosplay e a quello dei videogiochi E-Sport. Avremo aree dedicate ai giochi di realtà virtuale, con possibilità di fare esperienze uniche". Riguardo al tema di quest’anno, l’empatia, Del Carlo spiega che "di base il festival è legato all’empatia. Si pensi alla capacità di mettersi nei panni dell’altro senza giudicarlo, ma anzi di apprezzare la volontà artistica, la creatività di ognuno". A Falconara arriveranno, tra gli altri, "trenta disegnatori, tra già affermati ed emergenti, anche per scambiarsi informazioni e tecniche narrative. Tra gli altri, Giorgio Vanni e Ivan Bigarella, autore Disney che ha realizzato il manifesto".

Raimondo Montesi