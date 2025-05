Falcomics, ci siamo: "Una vetrina nazionale"

Conto alla rovescia per Falcomics 2025 quasi esaurito. Da venerdì a domenica Falconara tornerà capitale della cultura pop, grazie al popolare festival organizzato da Live Emotion Group e Comune. Concerti, incontri, attività interattive e sorprese tra fumetto, gioco, videogioco, cinema, immaginario fantasy e fantascientifico, cartoon e molto altro. La città è pronta a riempirsi con migliaia di visitatori. Il filo conduttore sarà "l’empatia". Per il sindaco Stefania Signorini, il Falcomics "rappresenta un appuntamento ormai imprescindibile. Un evento che, anno dopo anno, cresce e si rinnova, coinvolgendo sempre di più il cuore pulsante di Falconara. Questa manifestazione è riuscita a coniugare con successo cultura, intrattenimento e partecipazione popolare, trasformando le nostre strade e piazze in un vero e proprio palcoscenico della creatività. Falcomics non è solo un evento locale, ma una vetrina nazionale". Quest’anno sarà potenziato il ‘Flash pass’, braccialetto giornaliero, ma pur sempre a numero limitato, che permetterà ai visitatori di godere appieno di esclusivi contenuti della kermesse e ridurre i tempi di attesa per le aree tematiche. Informazioni sul sito di Falcomics. Tra gli ospiti più attesi il capitano Giorgio Vanni, insieme alla ciurma I figli di Goku e lo special guest Ammiraglio Max, che si esibiranno venerdì alle 21 al parco Kennedy. E ancora, l’icona musicale degli anni ‘90 Mauro Repetto, il fantastico show targato Rainbow del Winx Live&Cosplay, i mitici Oliver Onions con il nuovo spettacolo con l’ensemble vocale degli Animeniacs Corp. Focus anche sulle zone del festival: il rivoluzionato Music Village al parco, l’oasi musicale nella quale si terranno concerti live, incontri, panel, meet&greet e zone relax; la nuova Media Zone al Kennedy; via Bixio trasformata nella casa delle Community Village; l’area dedicata al doppiaggio, al trucco cinematografico, ai supereroi, fino al tradizionale spazio dedicato ai mattoncini Lego; la ricca Artist Alley nella ristrutturata piazza Garibaldi; piazza Mazzini capitale del Board Games grazie a Play–Festival del Gioco; l’universo videogames rappresentato da grandi brand quali Riot Games, Qlash, Pg Esports e Pro Gaming Italia; la Movie Zone, con i suoi talk e gli incontri tra cinema, serie TV, videogiochi, fumetti e anime; il format Comics&Science, progetto di comunicazione nel quale scienza e intrattenimento si incontrano; gli appuntamenti di Narrativa&Fantasy; l’area di piazza Catalani dedicata alla cultura orientale. Attenzione alla viabilità, rivoluzionata in centro. Il primo atto venerdì alle 16, al Centro Pergoli, con l’inaugurazione della mostra ‘Il mio lavoro, la mia passione’ di Ivan Bigarella, l’autore del manifesto del Falcomics 2025.

Giacomo Giampieri