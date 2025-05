Falcomics da record. E il sindaco canta gli 883

Bagno di folla finale per un’edizione 2025 Falcomics straordinaria. Aspettando i numeri definitivi – "tra pochi giorni", l’anticipazione dell’assessore alla Cultura Marco Giacanella –, anche la giornata di ieri si è rivelata eccellente. Tra i momenti clou, l’intervista di Mauro Repetto, icona musicale degli anni ‘90 e fondatore degli 883 assieme a Max Pezzali, con il simpatico fuori programma del sindaco Stefania Signorini che ha cantato l’intramontabile ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ con lo stesso Repetto sul palco di piazza Catalani. Il primo cittadino, sul festival, ha detto è "un sogno che ho avuto per la nostra città ed è diventato realtà". E ancora "grazie ai falconaresi, a chi ha creduto in questa visione e a chi ha lavorato con me per trasformarla in realtà". Centro invaso tra stand e aree tematiche, poi l’ultimo atto al parco Kennedy con una parata colorata. E appuntamento al "Falcomics 2026". Parole del sindaco.