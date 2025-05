Falcomics da urlo, invasione anche ai concerti

Invasione in centro (ieri) per la seconda giornata di Falcomics e, oggi, il gran finale. E dire che le avvisaglie del venerdì erano state ottime, dopo la chiusura in bellezza con il concerto di Giorgio Vanni, "the voice" delle sigle dei cartoons, con la band i Figli di Goku e l’Ammiraglio Max ad infiammare il parco Kennedy. Così, ieri, è stato servito il bis. In un festival, voluto dal sindaco Stefania Signorini e organizzato dalla Live Emotion Group (Leg), ormai capace di attrarre persone anche da fuori regione. I visitatori si sono riversati lungo le vie di Falconara, colme di colore e energia nelle tante aree tematiche, ricche di attività che puntano a raggiungere un pubblico sempre più ampio. Già positivo il bilancio per una delle grandi novità di questa edizione 2025: la Media Zone al Kennedy, coordinata da Maurizio Di Fazio, un vero e proprio punto di riferimento per raccontare e diffondere le curiosità più accattivanti del festival, grazie alla presenza dei tanti media partner che hanno aderito all’iniziativa.

Molto partecipati i talk in piazza Mazzini, dove si sono avvicendati numerosi ospiti tra i quali l’attore comico Marco Marzocca, accolto nel pomeriggio con grande calore. E ancora sfide mozzafiato nella Board Game Zone in Piazza Mazzini, dove generazioni diverse si sono cimentate nei giochi di ruolo e i tornei di Project L, lo strategico gioco da tavolo per appassionati di puzzle. Per arrivare ai balli e le parate lungo le vie, oppure i dj set e i karaoke dal mondo orientale nell’East Village di piazza Catalani. E per concludere, in serata, lo spettacolare Winx Live&Cosplay, show targato Raimbow, e l’esibizione dei leggendari Oliver Onions nel nuovo live ‘Voice Orchestra’ con gli Animeniacs Corp. E allora, in giornata, l’ultimo atto. Al Music Village al parco Kennedy, alle 16 la Discorrida; alle 18 Gax Win-Il Nerdofonista; alle 19 il Light Saber Show; alle 19.30 il concerto de La Mente di Tetsuya, tra le più longeve band italiane a proporre le vecchie sigle dei cartoni animati, con la special guest Melody Castellari de Le Mele Verdi. Sul palco di piazza Mazzini, dalle 15, le battaglie a colpi di inchiostro degli artisti dell’Artist Alley, a seguire il collettivo Critico Assoluto e approfondimenti di settore per arrivare, alle 20, allo show della Ma.Mo. Dance. In Board Game Zone tornei dalle 15 alle 21. In piazza Catalani spazio all’associazione Artemusica con lo show ‘Let’s Movie’. Alle 16 l’intervista di Fabrizio Basso (SkyTg 24) all’icona musicale dei Novanta, Mauro Repetto, che racconterà gli 883: uno dei main event del Falcomics 2025. Alle 17 Cosplaybility, il panel sul tema della disabilità nella community cosplay e negli eventi di settore, cui seguirà la tradizionale gara dei cosplay con Giorgia Vecchini e Gianluca Falletta. E ancora musica, raduni e divertimento fino a sera. "La seconda giornata ha superato ogni aspettativa – le parole del sindaco Signorini –. Falconara è stata invasa da una folla incredibile, un’ondata di entusiasmo e colori che ha attraversato la città dall’inizio alla fine". La chiosa del primo cittadino. Falcomics è "ormai un evento di rilievo nazionale, capace di valorizzare anche le eccellenze del nostro territorio".

Giacomo Giampieri