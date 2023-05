Falcomics, debutto con oltre 10mila visitatori

di Giacomo Giampieri

Falcomics debutta alla grande: oltre 10mila visitatori nella prima giornata di ieri. In attesa del riscontro ufficiale degli organizzatori, il centro città è stato invaso da colori, musica e magia e si è respirato un clima di divertimento assoluto per il ritorno dell’atteso festival legato al mondo comics, games, fumetti e cultura pop. Dal parco Kennedy verso il cuore di Falconara, un fiume di persone ha iniziato a curiosare negli stand e persone di tutte le età si sono godute gli intrattenimenti promossi nell’area Main Stage e in piazza Mazzini. Oggi si replica con le attese performance di Massimo Lopez e Cristina D’Avena (che farà cantare e ballare tutti in serata, dopo il sold-out dell’anno scorso). Domani, invece, la grande chiusura. Di seguito il programma dettagliato degli eventi di oggi, che cominceranno a partire dalle 11 con ‘Area Music Halley’ e ‘Area K-Pop’, mentre in zona Gallerie spazio a ‘Cosplay Academy on the road’ con Gaia Giselle, Hisoka, Lilit Cosplay, Tonare Lab. Dal pomeriggio gli appuntamenti culturali: alle 15 in piazza Mazzini l’incontro con il grande illustratore Paolo Barbieri, mentre alle Gallerie ‘Fa(i)comics’ con Ilaria Sposetti. Alle 16 di nuovo in piazza Mazzini con ‘Dove nascono le ombre’, incontro con Laviania Petti, mentre alle Gallerie ‘Calci e spunti: anni ‘80 vs ‘90, a quali dobbiamo essere più grati?’ con Giovanni Eccher, Walter Leoni, Diego Cajelli, Davide La Rosa e la moderazione di Gabriele Peddes. Alle 16.30 grande appuntamento con ‘Anime Vocal Contest selection tour’, il contest canoro organizzato da Red Phoenix, nel Main Stage del parco Kennedy. Mezz’ora dopo, in piazza, ‘Simpson e dintorni’ con il poliedrico artista Massimo Lopez, Monica Ward e Alessandro Campaiola (modera Maurizio Di Fazio). Così avanti fino a sera con appuntamenti diffusi in tutto il centro città. Il main event, ovviamente, alle 21.30, quando Cristina D’Avena, la voce delle sigle dei cartoni animati, sarà ospite della Bim Bum Bam Cartoon Band: la maxi esibizione si terrà al Kennedy. Nota non meno importante, anzi: Falcomics sta ospitando Telethon con l’iniziativa ‘Regala cuori di biscotto’, il regalo che dona speranza a molte mamme.