Falcomics, ecco l’invasione del fumetto

Immaginate una città a colori, piena di costumi, maschere e personaggi fantasy a spasso per le vie. E poi mostre, illustrazioni, musiche, giochi e videogiochi per tutte le età nell’arco di tre giorni. Questo, e molto altro, sarà Falcomics 2023, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e della cultura del pop in programma da venerdì 5 a domenica 7 maggio a Falconara.

Il programma dettagliato è stato spiegato ieri in conferenza stampa dal direttore artistico Gianluca Del Carlo, che cura l’organizzazione assieme alla Live Emotion Group (Leg), e dal sindaco Stefania Signorini. Anzitutto il tema: la scelta è ricaduta su Gratitude, che segue Inclusion l’anno scorso. "La gratitudine è il sentimento che ci lega a tutti i compagni di avventura che renderanno unico l’evento – la voce di Del Carlo - e ci lega agli amici che verranno a trovarci, alla grande squadra che lavora al festival tra protagonisti sul palco e dietro alle quinte. Saremo uniti per la nuova edizione di Falcomics che si presenta in una veste più matura e rinnovata, con una evidente crescita tra contenuti e professionalità dopo l’esperienza di successo della scorsa edizione".

Qualche dettaglio: 60mila metri quadri di area festival, da piazza Mazzini fino al parco Kennedy, comprese zone tematiche e spazi dedicati a universi variopinti lungo via Bixio. Aumentano la caratura degli ospiti, come Massimiliano Frezzato, Cristina D’Avena, Chef Hiro, Paolo Barbieri e Massimo Lopez, ma aumentano anche attività ed eventi.

"Sono davvero entusiasta di questa nuova edizione di Falcomics – il pensiero di Signorini -, che consolida un appuntamento tanto apprezzato e frutto della grande professionalità e della conoscenza dei gusti più diversi del pubblico, che caratterizza gli organizzatori. Abbiamo voluto inoltre estendere la manifestazione a nuove zone del nostro territorio, in particolare alla spiaggia, un fiore all’occhiello che così avrà la giusta visibilità. Ci sono tutti gli ingredienti per risultati ancora migliori di quelli del 2022".

Nell’area commerciale si altereranno artisti di spessore, personaggi noti del mondo della cultura. Verrà riproposto l’Anime Vocal Contest - Selection Tour, ovvero le pre selezioni del Sanremo Fantasy in una nuova chiave ancora più accattivante. Quindi le collaborazioni, potenziate, anche grazie all’ingresso nel Cfc, Comics Festival Community, la rete dei principali festival del genere nazionali ed internazionali.

Ampia la gamma delle partnership. Basti pensare all’Università Politecnica delle Marche, che da questo anno accademico ha iniziato il nuovo corso in Ingegneria dell’Informazione per videogames e realtà virtuale. Fino alla Regione Marche, che riconosce il valore di Falcomics.

L’ingresso al festival sarà gratuito, ma ci sarà anche ampia copertura mediatica assicurata dal gruppo Radio Linea e la new entry Radio 708090. Countdown azionato al 5 maggio: poi spazio alla magia e al divertimento.

Giacomo Giampieri