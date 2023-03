Falcomics, edizione ricca Città invasa da eventi

Il ritorno di Cristina D’avena, che ha riempito da sold-out il parco Kennedy nella precedente edizione e ha fatto cantare tutti con le sigle dei cartoni animati più amati dagli italiani. E ancora l’attore, comico, imitatore e doppiatore Massimo Lopez, il celebre illustratore Paolo Barbieri e un volto noto della cucina in tv, Chef Hiro.

Questi alcuni degli ospiti annunciati per Falcomics 2023, l’atteso festival del mondo comics, fumetto e cultura pop che si terrà da venerdì 5 a domenica 7 maggio. Le prime novità sono state presentate ieri dal sindaco Stefania Signorini e dal direttore artistico Gianluca Del Carlo, che curano l’organizzazione assieme alla Leg. Sarà riproposto l’Anime vocal contest-Selection tour. Tanto che in città si svolgeranno le preselezioni del ‘Sanremo Fantasy’, concorso canoro dedicato alla musica dell’immaginario fantastico, la cui finale si svolge al Lucca Comics&Games. Il tema scelto per Falcomics è Gratitude, che segue Inclusion del 2022.

Argomento importante che nasce dal sentimento che lega il festival ai visitatori, agli ospiti e a tutti coloro che, con passione, consapevolezza e gioia, hanno contribuito al successo dell’evento e insieme ne proseguono il percorso. A curare il manifesto sarà un’opera del fumettista e illustratore di fama mondiale Massimiliano Frezzato. Confermata anche la collaborazione tra Falcomics e il gruppo Radio Linea che per l’edizione 2023 porta in squadra anche Radio 708090, che trasmetteranno in diretta eventi e trasmissioni.

Lo scorso anno fu un successo straordinario, con oltre 22mila visitatori. Ma vi sono ambizioni rinnovate e ancora più forti per l’edizione del ‘23. Basti pensare agli spazi in cui si svolgerà il festival, decisamente più ampi: un’unica macro zona di attività grazie all’utilizzo di tutta via Bixio che congiunge l’area di piazza Mazzini al parco Kennedy, dando la possibilità di creare aree tematiche come quella dedicata al mondo dell’illustrazione, della narrativa e del fantasy. Per ulteriori dettagli, appuntamento a mercoledì 5 aprile presso la Sala del Leone del Comune. Intanto Signorini si è mostrata entusiasta e ha annunciato un Falcomics dalla "vocazione intergenerazionale".

Giacomo Giampieri