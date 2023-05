Falcomics fa tutto esaurito: 35mila persone

Presenze più che raddoppiate con una cifra che sfiora le 35mila persone per il secondo giorno di Falcomics, parco Kennedy preso d’assalto – la sera – per Cristina D’Avena, strade e piazze pressoché sold-out. In attesa dell’odierno gran finale. Quella di ieri è stata un’altra giornata da incorniciare per l’atteso festival del mondo comics, games, cultura pop e fumetto che sta colorando Falconara. La città si è riempita di visitatori di tutte le età, ma in particolare di giovani e giovanissimi, che hanno preso d’assalto le aree tematiche in piazza Mazzini e in tutto il centro, gli stand allestiti in via Bixio e il parco Kennedy con il main stage. "È stato emozionante vedere la città viva, colorata e piena di persone che si divertono e apprezzano l’offerta culturale e di intrattenimento – la voce del sindaco Stefania Signorini -. È stato proprio questo il mio obiettivo quando ho contattato gli organizzatori di Lucca Comics, che mi hanno presentato Gianluca Del Carlo di LEG, nostro direttore artistico. Insieme abbiamo voluto portare a Falconara un evento di livello nazionale, che potesse catturare l’interesse degli appassionati del mondo comics ed essere apprezzato da tutto il pubblico. I risultati stanno rispettando i pronostici: la città si è subito riempita e animata". Tra gli ospiti più attesi di ieri, Massimo Lopez e Monica Ward, molto noti nell’universo del doppiaggio. Ma il pienone lo ha (ri)fatto Cristina D’Avena, come l’anno scorso. La voce delle sigle dei cartoni animati è stata ancora una volta capace di far cantare e ballare un intero parco.

Toccante e straziante il momento di ricordo di Martina Bignozzi, istruttrice di pattinaggio morta a soli 25 anni. Un male incurabile l’ha portata via, privandole la possibilità di essere a Falcomics e spegnendole prematuramente il sorriso: "I familiari di Martina mi hanno contattato – ha aggiunto Signorini - e mi hanno raccontato della sua passione per il cosplay. Martina aveva già programmato di partecipare a Falcomics e non vedeva l’ora che si svolgesse l’evento. Ricordarla è come averla tra noi". Applausi, commozione.

Come si diceva, però, oggi la chiusura. Le prime ad aprire, alle 11, saranno le aree tematiche ‘Music Halley’ e ‘K-Pop’, lungo via Bixio e al parco Kennedy, mentre alle 15 l’appuntamento è in piazza Mazzini con l’Univpm: il professor Domenico Ursino, insieme a Fabio Viola, parlerà di ‘Multiverso fra gioco e realtà’, cui seguirà la premiazione E-Games e l’assegnazione del premio speciale Windtre. Alle 16, sempre in piazza Mazzini, uno degli ospiti più attesi: Chef Hiro, che terrà un cooking show. In mezzo una parata di eventi unici, fino alle 21.30 quando, sul main stage del Kennedy, Falcomics saluterà tutti con la festa di Radio Dj e M2O.