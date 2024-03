Falcomics invade la città tra eventi e musica

Tre giorni di divertimento per grandi e piccoli, tra fumetti, giochi e musica. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio Falconara sarà animata dal festival di cultura pop ‘FalComics’, organizzato da Leg Live Emotion Group. Tanti i partner che faranno della kermesse un punto di riferimento per appassionati e semplici curiosi. Come Riot Games, uno dei più importanti publisher di videogiochi al mondo, Maxdevil, leader italiano nella gestione del merchandising, Echo, leader italiano nel settore eventi cinema. E ancora la media partnership di Rai Kids, che si occupa delle produzioni di Rai Yoyo, Rai Gulp e Rai Play, e di Rai Radio Kids. Il tema, scelto assieme al Consiglio Comunale dei ragazzi di Falconara, è Open Mind.

Lo sviluppo grafico è stato affidato all’artista illustratore Paolo Barbieri, le cui opere costituiranno la mostra principale del festival. Ce ne saranno altre due: quella delle scuole e quella di Fabrizio Spadini, che regalerà una nuova grande opera alla città. Ampliata l’area coinvolta (da 60mila a 84mila mq), con una zona commerciale potenziata, e aumentati gli espositori.

Tra i brand partner ci sono DV Giochi, Giochi Uniti e Asmodee. Nella East Zone torneranno le gare del cosplay e del K pop. L’Artist Alley, dedicata ai disegnatori indipendenti, si svilupperà in piazza Garibaldi. La ESport Zone si aggiungerà a quella dei retrogames, mentre le dodici aree tematiche porteranno i visitatori in diversi universi, dalla fantascienza al fantasy, dall’horror allo steampunk.

La Movie Zone si occuperà del mondo del cinema, mentre l’area narrativa e fantasy accoglierà ospiti come Mal, cantante sempre popolarissimo, il compositore, cantautore e arrangiatore Guido De Angelis, lo psicopedagogista Stefano Rossi, che approfondirà tra l’altro il tema del cyberbullismo, insieme all’esperto del mondo del videogioco Viola, Laura Carusino, celebre volto di Rai Yoyo, conduttrice de "L’Albero Azzurro" e di "Hello Yoyo", e la cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia. Torna anche Comics & Science, con una squadra capitanata da Andrea Plazzi, per raccontare in modo ‘alternativo’ il mondo del fumetto, e sviluppare un interessante progetto con Ale Tattoo.

A condurre saranno nomi noti del giornalismo nazionale: Fabrizio Basso, Maurizio Di Fazio e Andrea Laffranchi. Confermato il main stage, con la sua Music Alley, nel parco Kennedy. I protagonisti? Andrea Rock & Rebel Poets, ma soprattutto Cristina D’Avena e i Gem Boy, con un concerto unico a cui parteciperà Enzo Draghi. A presentare i moltissimi eventi saranno Giorgia Vecchini e Letizia Livornese in arte Letizia Cosplay, Gianluca Falletta, Alberto Grezzani, Jolie Chan e Valeryo.

Il festival è stato fortemente voluto dal sindaco Stefania Signorini, che parla di "realizzare ancora una volta un grande sogno: vedere la città più viva che mai, invasa dai colori, dalla voglia di partecipare, punto di riferimento di appassionati provenienti dall’ Italia e dall’estero". Al suo fianco Sandro Giacomelli di Leg, e il direttore artistico Gianluca Del Carlo. Programma completo su www.falcomics.it.