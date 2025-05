Falcomics, navette gratuite ampliate. Informatori ambientali per i rifiuti

Il servizio navetta gratuito per Falcomics si amplia: il cuore della città, teatro del festival, sarà collegato a sud (Collemarino), a nord (Villanova), zona industriale e Castelferretti. A gestire le corse, in partenza dalle 14 di domani, Conerobus. Corse che avranno intervalli tra 20 e 40 minuti. Domani e sabato l’autobus passerà fino all’una di notte, domenica fino alle 20.40. Sabato e domenica, navetta attiva dalle 10. Il tragitto partirà dalla stazione, per arrivare in via Marconi, via del Consorzio (rotonda Conad), Castelferretti, Case Unrra, Villanova e quindi, percorrendo la Flaminia, di nuovo alla stazione per arrivare a Palombina Nuova. Le fermate sono state predisposte nei pressi dei parcheggi scambiatori (via della Stazione, cimitero di Castelferretti, piscina, centri commerciali di via Marconi, stazione Falconara Stadio, oltre, fuori comune, al centro commerciale Il Ponte di Collemarino con fermata alla stazione di Palombina). Altre fermate in via del Consorzio (incrocio via dell’Industria), via dell’Artigianato (di fronte a Bedetti) e quelle usuali di via Marconi. Previste aree di sosta nelle vie Castellaraccia e VIII Marzo.

"Il servizio navetta – dice l’assessore al Turismo Marco Giacanella – è essenziale per alleggerire il traffico nel centro e garantire un accesso più comodo e organizzato al festival, evitando di congestionare la sosta". Rimarranno infine a pagamento le corse di linea, come la circolare urbana, le linee extraurbane B e C, oltre alla linea Raffaello per l’aeroporto.

Tra le belle novità del Falcomics, la sinergia tra Marche Multiservizi Falconara e gli scout Agesci del gruppo Falconara 1: durante la manifestazione, i ragazzi indosseranno gilet gialli e fungeranno da "informatori ambientali" per promuovere una corretta raccolta differenziata e l’uso dell’App Junker per conoscere i rifiuti e come conferirli. "Se vogliamo affrontare e vincere le sfide attuali – sostiene l’amministratore unico di Mms Falconara Giovanna Fraternale –, è necessario agire insieme, facendo squadra e moltiplicando le forze". La presidente del gruppo Falconara 1 Laura Fanesi ringrazia Mms Falconara per il coinvolgimento ad un’iniziativa che "offre la possibilità di uscire dalla nostra sede e testimoniare il nostro impegno per essere ‘buoni cittadini’. Ai ragazzi del clan, di età compresa tra 17 e 21 anni, chiediamo di fare una ‘scelta politica’, attraverso una partecipazione attiva e responsabile nel prendersi cura del bene comune".

Giacomo Giampieri