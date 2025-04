Falcomics punta a battere il record di visitatori: 235mila nel 2024

Si avvicina a grandi falcate la conferenza stampa di Falcomics 2025, l’evento di lancio per l’attesa manifestazione dedicata ai mondi comics, games e cultura pop in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio a Falconara. Per conoscere tutti i dettagli del festival, pronto ad animare vie, piazze e parchi del centro, appuntamento a mercoledì prossimo (23 aprile) alle 15 nella sala consiliare del Castello di Falconara Alta, in presenza dei rappresentanti dell’organizzazione e delle autorità comunali.

Dopo aver raggiunto la cifra record di circa 235mila visitatori nella terza edizione, con oltre 20 partner nazionali, cento eventi e più di cento ospiti in tre giorni, la Live Emotion Group assieme al Comune hanno individuato il tema di quest’anno che sarà ‘Empathy - Empatia’, ovvero la capacità di immedesimarsi negli altri e comprenderne le emozioni: l’empatia è fondamentale poiché ci aiuta a sviluppare relazioni sane e significative con il prossimo, a promuovere la comprensione e la solidarietà, costruendo quindi comunità più accoglienti e giuste.

Il manifesto è stato realizzato dal poliedrico fumettista e illustratore Ivan Bigarella che, dopo un clamoroso esordio nel 2020 sulle pagine di ‘Topolino’, è rapidamente diventato uno dei maggiori autori di copertine dello storico settimanale targato Disney.