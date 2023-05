"Falcomics, questo è solo l’inizio"

Gianluca Del Carlo, direttore artistico di Falcomics: vi aspettavate un simile successo?

"Volevamo raggiungere e superare le 50mila persone. Beh, visto il risultato lusinghiero siamo ancora più entusiasti e soddisfatti. Dall’affluenza, certo. Ma anche dal fatto che siamo riusciti a mantenere una coerenza culturale, tra comics e games, in un contesto di festa paesana allargata. Falconara è una piccola cittadina. Desideravamo che locali, attività, personalità del posto emergessero. Pur essendo una manifestazione fuori dall’ordinario, la risposta di pubblico la dice lunga. Queste le chiavi del successo".

L’anno prossimo ci sarete?

"Sì, la volontà c’è. Peraltro - come sapete - questo festival era il primo progetto sviluppato all’interno della Cfc, la Comics Festival Community, dunque è chiara l’intenzione di proseguire. Non entro nei temi politici, ma credo che visti i risultati ci siano le condizioni per riorganizzarlo. E non potremo sbagliare, viste le aspettative, attrezzandoci per numeri importanti di persone".

Ringraziamenti?

"Diversi. E partono da lontano, quando il sindaco Stefania Signorini mi convinse ad intraprendere questa avventura ed onestamente ora le sono grato per quanto abbiamo ricevuto. Quindi cito la Leg, Live Emotion Group, che con me si occupa dell’organizzazione: sa bene come deve gestirmi. Per poter esprimermi al meglio devo sentirmi a casa e coccolato. Tra gli ospiti, in un grazie corale, dico artisti di spessore come Massimiliano Frezzato e Paolo Barbieri che potevano essere fuori contesto in un festival simile, ma hanno scelto di raccontarlo e viverlo in prima persona".

Falcomics con eventi tutto l’anno: strada percorribile?

"Stiamo ragionando su alcuni ‘spin-off’. Era un’idea che faceva parte del progetto triennale con cui mi ero preso l’impegno, al fine di incentivare il turismo in questa città. Stiamo pensando di caratterizzare alcuni appuntamenti, in attesa del festival vero e proprio che, comunque, sarà sempre a maggio. Magari con eventi legati al mare".

Cosa non dimenticherà di questa edizione?

"Sicuramente tre immagini che mi sono rimaste negli occhi. All’inizio la sfilata dei dinosauri che ha sorpreso il pubblico. È un festival del gioco e noi, da registi, desideriamo un effetto wow delle persone, che c’è stato. L’altra immagine è quella della platea festante per il concerto di Cristina D’Avena. La terza, molto diversa, quando abbiamo appeso l’ultimo quadro della mostra di Frezzato: una piccola opera d’arte".

Ora un po’ di riposo, poi che altro nel menù creativo di Del Carlo?

"In estate i festival di San Marino, Pescara, Chiavari e lavoriamo a due affascinanti, a Matera e Catania. Progetti nuovi, diversi. E poi a fine ottobre c’è la mia Lucca... per il Lucca Comics&Games".

Giacomo Giampieri