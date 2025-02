"Falcomics" sbarca al Festival di Sanremo

Da una dimensione cittadina e raccolta all’interno dei confini regionali, agli anni del grande boom e ai riverberi nazionali. Ed ora, dopo il successo conquistato, il Falcomics è pronto a sbarcare anche a... Sanremo. Nella giornata finale del 75esimo Festival della canzone italiana, in programma sabato 15 febbraio, l’assessore falconarese alla Cultura e al Turismo Marco Giacanella sarà infatti presente nella cittadina ligure per promuovere l’edizione 2025 della manifestazione dedicata al mondo comics, games, fumetto e cultura pop. Una manifestazione in programma i prossimi venerdì 23, sabato 24 e domenica 24 maggio. Il Comune di Falconara, recentemente, ha raccolto l’invito della Camera di Commercio delle Marche e dell’Anci Marche, che attraverso il progetto ‘Le Marche in Festival’ hanno riservato spazi agli enti locali marchigiani: ognuno potrà così contare su una vetrina di primissimo piano per presentare le iniziative di punta del proprio territorio.

Un vero e proprio "villaggio", che funge da palcoscenico di rilevanza italiana per le eccellenze delle regioni, comprese quelle marchigiane. Tra queste anche il Falcomics, che sarà presentato al Padiglione Marche presso Villa Ormond. Per le prime anticipazioni sull’edizione 2025, dunque, appuntamento al fine prossimo settimana. L’intervento di Giacanella sarà diffuso anche dalle televisioni locali e avrà una copertura regionale. "Parteciperò con grande entusiasmo – il commento dell’assessore a Cultura e Turismo Giacanella al Carlino – perché la presenza a Sanremo nei giorni del Festival sarà un’opportunità straordinaria. Sarà un modo per valorizzare ulteriormente Falcomics, che in soli tre anni ha saputo affermarsi come un punto di riferimento importante nel panorama culturale regionale e nazionale. Avrò l’occasione di sottolineare la qualità della nostra proposta, che vanta partner d’eccellenza come la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche e che porterà innovazione, interesse e prospettive lavorative per i nostri giovani".

Per Giacanella, "è un’occasione unica per far conoscere Falconara e il nostro impegno a valorizzare la cultura in tutte le sue forme, portando a Sanremo un pezzetto della nostra identità e delle nostre tradizioni, attraverso un evento che celebra l’arte del fumetto e della cultura pop in generale". Caso curioso: lo scorso weekend, Marco Giacanella aveva partecipato all’evento ‘Aspettando Sanremo’ organizzato dall’associazione Diesis all’auditorium Fallaci di Castelferretti. E "nell’attesa" di un evento locale, che ha riscosso grandissimo successo, Giacanella passerà anche al Festival di Sanremo quello vero. Per presentare la manifestazione di punta della città: Falcomics.

Giacomo Giampieri