Falcomics, si farà dal 24 al 26 maggio: confermata Cristina D’Avena

Scelto il tema, ‘Open Mind’. Scelte le date, dal 24 al 26 maggio 2024. Scelti anche i primi ospiti, quali la confermatissima Cristina D’Avena assieme a Enzo Draghi, Laura Carusino e Paolo Barbieri che firmerà il manifesto. Con cinque mesi d’anticipo, Live Emotion Group e Comune annunciato il ritorno del Falcomics, il festival dedicato del mondo comics, del fumetto e della cultura pop. Resta al suo posto in regia il direttore artistico Gianluca Del Carlo, che assieme al sindaco Stefania Signorini, l’ufficio cultura e il coordinamento produttivo di Leg hanno già individuato il tema ‘Open Mind’, ovvero la capacità di accostarsi alla realtà senza pregiudizi e con la voglia di apprendere. Un tema, questo, nato anche dal confronto con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. "Una grande soddisfazione l’interazione con loro, che ha offerto spunti molto interessanti", riferisce Del Carlo. "Abbiamo deciso di coinvolgere i più giovani sin dalla preparazione dell’evento – integra la Prof – con l’obiettivo di realizzare un festival sempre più inclusivo". L’anno scorso Falcomics toccò le 103mila presenze in tre giorni. E quest’anno l’area dedicata alla manifestazione sarà ancora più ampia, passando da 60mila a 84mila metri quadri con la realizzazione, in piazza Catalani, di un’area dedicata al mondo dell’Oriente e la divisione di via Bixio in aree tematiche che andranno dal mondo fantascientifico di Star Wars a quello fantasy di Harry Potter, toccando vari generi. Come si diceva, sarà nuovamente presente la regina delle sigle dei cartoni animati D’Avena, che nelle edizioni precedenti ha incantato il parco Kennedy con le sue esibizioni. Città in fermento per Falcomics 2024, insomma. "E siamo solo all’inizio", come promettono dalla Leg. Appuntamento ai prossimi giorni per altre novità. Appuntamento, invece, da venerdì 24 a domenica 26 maggio per il festival più atteso.