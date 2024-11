Falcomics, sicurezza irregolare: a giudizio

Personale di controllo, puramente visivo come portierato e guardalinea, che sarebbe stato utilizzato per fare sicurezza alla fiera del fumetto, FalComics, un appuntamento fisso prima dell’estate e che caratterizza da anni Falconara, senza averne però i titoli autorizzativi di legge. Un blitz congiunto, di carabinieri e polizia, aveva portato a diverse contestazioni per gravi irregolarità inerenti il servizio di "safety" perché le persone trovate (almeno cinque e con tanto di cartellini sulle magliette) non solo non sarebbero state abilitate al servizio anticendio, ad intervenire in caso di pericoli, non indossavano abbigliamenti ignifugo, ma alcune sarebbero state anche pregiudicate, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. Il controllo, risalente a maggio del 2022, ha fatto finire a processo il legale rappresentante di una agenzia della Vallesina, la B.D. Servizi, chiamata ad operare all’evento del week end falconarese, all’epoca, da un’altra agenzia che aveva l’appalto per FalComics, la "One Vision Eventi". All’imputato, un 53enne jesino, difeso dagli avvocati Michele Brisighelli e Stefano Sanguinetti, è stata contestata una specifica normativa perché avrebbe svolto, nell’ambito di FalComics, servizio di vigilanza e sicurezza privi della licenza del prefetto. La fiera c’era stata dal 13 al 15 maggio del 2022. Lunedì, davanti alla giudice Antonella Passalacqua, è stato sentito l’imputato che ha spiegato come il suo non era un servizio di vigilanza e sicurezza e lo aveva specificato anche nel contratto stipulato. "Avevamo le casacche con la scritta dell’agenzia - ha riferito in aula il 53enne - non ci occupavamo di sicurezza ma solo di controllare se c’erano problemi e se li vedevamo il nostro compito era di avvisare le forze dell’ordine. Siamo solo degli intermediari". Stando alle accuse invece alcuni addetti alla sicurezza, almeno cinque, sarebbero stati abusivamente impiegati per bloccare i varchi di accesso alla fiera, con automobili private, messe di traverso. Tipico di chi si occupa di sicurezza. "Le auto ci sono state chieste da un dipendente del Comune - ha detto l’imputato - ma sono state poi contestate e subito rimosse". Nessun servizio di sicurezza abusivo dunque per l’accusato. I pregiudicati? Il 53enne aveva attinto al personale di altre agenzie come la sua per FalComics perché quei giorni c’era in concomitanza un concerto e i suoi ragazzi, che assumeva a chiamata, erano impegnati. Prossima udienza il 17 marzo.