Falcomics, un’edizione ancora più grande

Dopo il successo delle ultime edizioni, a Falconara sale la febbre per il Falcomics 2024, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura del pop programmato da venerdì 24 a domenica 26 maggio. In attesa della conferenza di presentazione (24 marzo) per conoscere il programma completo, sono già noti alcuni dettagli. Come ad esempio il tema scelto, Open Mind, ma anche alcuni ospiti già annunciati, quali Cristina D’Avena (un ritorno per la regina delle sigle dei cartoni animati) in un evento straordinario sul palco con Enzo Draghi, Laura Carusino e Paolo Barbieri che ha firmato il manifesto.

Ieri è stata invece diffusa la mappa del festival, che si articolerà in un’area più ampia rispetto al passato.

Si arriverà fino a piazza Catalani, per capirci, mentre la manifestazione prevedrà ben 12 zone tematiche lungo via Bixio per trasformare il centro in un enorme parco divertimenti a cielo aperto.

Una novità sarà la Moviezone: "Non può esserci cultura pop senza cinema e serie tv", ha raccontato il curatore Andrea Bedeschi, supervisore editoriale di BadTaste.it ed entrato a far parte del Falcomics.

Il pubblico potrà assistere a proiezioni, talk e interagire con gli artisti. Altro elemento di pregio sarà lo sviluppo dell’Artist Alley, coordinato da Giovanni Zaccaria (Zeth Castle). "L’arte è al centro di tutto, un concetto che dovremmo sempre ricordare e che di certo Falcomics non dimentica", ha spiegato.

Gli artisti potranno raccontare le loro opere, inviando la candidatura a artistalley@comicsfestivalcommunity.com.

Tra i ritorni, quello di Fabrizio Spadini, primo a firmare il manifesto del nuovo Falcomics nel 2022, e pronto a regalare un’opera pittorica che si rifà all’ex Squadra Rialzo. E allora altri ospiti, come Douglas Meakin (interprete di celebri canzoni dei cartoons) assieme alla Cartoon Cover band Banana Split. Falcomics guarderà anche al sociale e alla prevenzione. Non a caso sarà presente il celebre psicopedagogista Stefano Rossi, per un confronto sul mondo adolescenziale e l’arte più importante dell’esistenza di ragazzi e ragazze, imparare a volersi bene.

Non mancheranno momenti di riflessione sulle nuove ombre delle cybermolestie. Presente anche Fabio Viola, coordinatore del corso di alta formazione in ‘Gamification ed Engagement Design’ per Ied Milano, per un tuffo nell’universo di videogiochi e arti digitali. Proseguirà infine la partnership con Radio Linea, che trasmetterà il festival in diretta, mentre Radio 708090 racconterà fumetti e prodotti simbolo dei suoi anni musicali.

Tra i giornalisti annunciati, Fabrizio Basso (Sky Tg 24) e Maurizio Di Fazio (Espresso e Vanity Fair). "Siamo onorati e meravigliati della risposta che stiamo riscuotendo da artisti ed addetti ai lavori", la soddisfazione del direttore del festival Gianluca Del Carlo, membro dell’organizzazione di Live Emotion Group (Leg). E il sindaco Stefania Signorini, a ruota, con la sua previsione: "L’edizione 2024 sarà veramente straordinaria e coinvolgerà in maniera più importante tutta la città".

Giacomo Giampieri