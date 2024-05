Falcomics vola sempre più in alto: "Obiettivo 150mila presenze"

"Mi chiede l’obiettivo? Quello che ci siamo dati è di superare le presenze dell’anno scorso, per arrivare ad accogliere fino a 150mila persone nei tre giorni". Alza l’asticella Gianluca Del Carlo, direttore artistico del Falcomics, il festival dedicato al mondo comics, games e cultura pop, che da venerdì a domenica animerà il centro, ma non solo, di Falconara, dove al solito dovrebbero confluire migliaia di visitatori. D’altronde la manifestazione, ormai tra le più importanti d’Italia nel settore, ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi tre anni, ovvero da quando il sindaco Stefania Signorini ha scelto di coinvolgere la Live Emotion Group (Leg). "Gli hotel del circondario, da Ancona a Senigallia, sono tutti pieni – prosegue Del Carlo –. C’è fermento. Credo che questa edizione, che avrà come tema Open Mind, sia quella della consacrazione. Ci sono molti di festival di questo tipo, ma quello falconarese ha assunto una connotazione ben precisa. Basti pensare che in via Bixio ci saranno tredici aree tematiche, come se fosse un grande parco giochi a cielo aperto. Insomma, in Italia questo accade soltanto a Falconara. Siamo riconoscibili e per molti irrinunciabili. L’altro esempio è quello degli espositori: il primo anno erano venti, da venerdì saranno 170. L’ultimo che cito: la superficie globale della kermesse è passata da 40mila a quasi 100mila metri quadri. Ecco, questa è la crescita del Falcomics". Per Del Carlo, quando sono arrivati a Falconara la prima volta, "c’è stata una risposta importante da parte degli enti locali". "Forse quello che non ci potevamo aspettare era il riconoscimento dei media e dei grandi brand nazionali, che saranno presenti con eventi propri, attività per grandi e piccini, i loro prodotti riconosciuti dappertutto". Tra le novità, "l’importante presenza di 35 disegnatori indipendenti in piazza Garibaldi", ma anche "l’aumento considerevole di artisti e ospiti che si alterneranno tra via Bixio e il parco Kennedy, passando per le altre piazze: oltre cento. Da un palco il primo anno siamo passati a quattro per questa edizione". E non solo. Del Carlo illustra che si è scelto di guardare anche ad altre zone di Falconara, come la spiaggia e la parte alta. "Sul litorale sarà realizzato, la sera, quello che definiamo il Falcomics off, che attirerà una certa ‘movida’ tra chalet e attività balneari. Molti, inoltre, si spingeranno verso mare per foto-shooting o iniziative specifiche. Poi abbiamo scelto di coinvolgere il Parco Zoo, che proporrà dei giochi per ragazzi e cosplay, nell’ambito delle attività di ricerca e di tutela delle specie portate avanti dallo staff didattico-scientifico. Lo zoccolo duro, tuttavia, rimarrà il centro". Un centro che, da venerdì, sarà invaso dai colori, dai costumi e dal divertimento.