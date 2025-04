Falconara Alta, più verde nella zona panoramica

Pavimentazione permeabile, tanto nei parcheggi quanto nelle nuove strade, accanto ad un robusto incremento del verde nella zona più panoramica (e suggestiva) della città. Sono alcune delle prescrizioni dettate dal Comune di Falconara per il completamento urbanistico di piccoli lotti di via VIII Marzo e via La Costa. Prescrizioni che, a quanto si apprende da una nota diramata ieri dal Castello, hanno accolto anche le osservazioni del Circolo Legambiente falconarese, che chiedeva proprio di aumentare il numero di piantumazioni.

La Variante urbanistica per l’area di Falconara Alta, che è stata votata giovedì 3 aprile nell’ultima seduta del Consiglio comunale, prevedeva già un potenziamento del verde, come indicato da una dottoressa forestale, consulente per la redazione dello stesso documento urbanistico. Ora nelle aree verdi private è previsto che si proceda con la piantumazione di due alberi d’alto fusto ogni 100 metri quadri e due arbusti ogni 50 metri quadri.

"Ho condiviso la proposta di aumentare le piantumazioni nelle aree verdi – ha commentato a margine il sindaco Stefania Signorini, che ha tenuto per sé la delega all’Urbanistica – come suggerito tra l’altro anche da parte di Legambiente. Anche i privati contribuiranno così al bilancio del verde, che rappresenta un investimento nella qualità della vita. Il benessere collettivo passa anche attraverso la cura degli spazi individuali. Insieme, pubblico e privato, possiamo costruire una città più verde, più bella e più vivibile per tutti", ha aggiunto il primo cittadino Signorini.

La Variante, come già visto, presta particolare attenzione anche ai materiali da utilizzare per le pavimentazioni, sia per le aree di sosta private, sia per tutte le superfici non destinate a verde ma realizzate sempre dai privati: dovranno essere utilizzati asfalti e pavimentazioni drenanti, per non appesantire il sistema di deflusso delle acque piovane. Tale caratteristica diventa particolarmente importante ora, alla luce dei recenti eventi meteorologici, che hanno visto concentrata in poche ore la caduta di grandi quantità di pioggia.

Per quanto riguarda l’iter procedurale, il Comune di Falconara fa sapere che il documento urbanistico è arrivato alla fase della seconda adozione. Motivo per il quale, ora, sarà inoltrato alla Provincia di Ancona al fine di ottenere i necessari pareri di conformità urbanistica. Lo step successivo, una volta acquisiti quei pareri, sarà l’approvazione definitiva in Consiglio comunale. Poi si potrà procedere con più verde e pavimentazioni permeabili a Falconara Alta.