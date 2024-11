Falconara cala il poker. Avvio flop, poi la rimonta

VIP

2

FALCONARA

4

VIP: Ricottini, Fernandez, Jimenez, Salvador, Kubaszek, Maddalena, Chiaradia, Piccinno, Szostak, Troiano, Bernardelle, Caretta. All. Ferraro

CITTA’ DI FALCONARA: Sestari, Balardin, Elpidio, Pereira, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Bordacchini, Cortes, Gaspari. All. Domenichetti

Arbitri: Landi (Prato), Ottaviani (Trieste); crono: Colombo (Modena)

Reti: 0’43’’ Kubaszek, 18’46’’ Fernandez, 19’27’’ Elpidio; 29’08’’ Balardin, 36’34’ Ferrara, 37’23’’ Balardin

Altra vittoria del Città di Falconara, che cala il poker in trasferta e batte 2-4 la Vip. Le locali, tuttavia, partono forte e passano subito con l’ex Kubaszek. Il Falconara sfiora il pari da uno schema da corner con Elpidio che colpisce il palo. La sfortuna continua per Isa Pereira che subito dopo pochi minuti centra la traversa. E quando non sono legni c’è un’attenta Ricottini a chiudere ogni spazio. Sull’unica incertezza dell’estremo veneto – un corner di Ferrara che crea confusione con la palla che balla in area – la difesa riesce a liberare e sul capovolgimento di fronte il Vip raddoppia con Fernandes. Le falchette si svegliano e accorciano prima della pausa Elpidio. Nella ripresa è ancora battaglia fino all’ultimo minuto. Sestari tiene in gioco le sue compagne con una parata decisiva su Salvador nei primi minuti. La rimonta delle marchigiane inizia al 9’ quando Cortes recupera palla in mischia e serve Balardin per il 2-2. Al 16’40“, Ferrara firma il sorpasso per le Citizens con un potente sinistro. Poi la sfida viene chiusa ad una manciata di minuti dal termine da Balardin.