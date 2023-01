"Falconara città del futuro? Mera propaganda"

"La conferenza autocelebrativa di fine anno della Giunta di Falconara si sofferma su un’elencazione minuziosa di tanti micro interventi di maquillage in parchi, piazze, rifacimento di asfalti in alcune strade cittadine, modeste ristrutturazioni di strutture comunali, anche se alcune di discutibile qualità, ma che hanno la chiara finalità di far apparire la Giunta Signorini rigenerata alle prossime elezioni comunali. In realtà si tratta di interventi di routine e di ordinaria manutenzione". Anche Franco Federici, capogruppo di Italia Viva Falconara, si scaglia contro l’amministrazione comunale a qualche giorno dalla chiusura dell’anno e con esso della presentazione del bilancio.

"Presentare Falconara come città proiettata verso il futuro sembra un’esagerazione propagandistica che non corrisponde alla realtà dei fatti. Si può dire, invece, che la città, in questi 15 anni di governo del centro destra, ha fatto passi indietro e si è impoverita rispetto al patrimonio di edifici e strutture pubbliche ereditate nel 2008 dalle precedenti Amministrazioni comunali di centro sinistra".

Federici intende, dice, i diversi edifici scolastici chiusi, la piscina comunale declassata con la nuova copertura precaria in tensostruttura, alla tribuna dello stadio Roccheggiani ridimensionata a 500 posti rispetto ai duemila e 200 precedenti e al problema degli sversamenti in mare.

"L’impoverimento della città, in fatto di servizi, si sentirà maggiormente nei prossimi mesi con la chiusura di Marche Multiservizi Falconara (ex Cam). I servizi di igiene ambientale di Falconara, infatti, saranno gestiti da un’Azienda unica provinciale attraverso una nuova NewCo. Falconara però rimarrà scoperta per alcuni servizi importanti come quelli cimiteriali e per tutte le manutenzioni che sono attualmente affidate a Marche Multiservizi, ma che la NewCo provinciale non gestirà – aggiunge -. Diventa sempre più insopportabile, dopo 15 anni, anche il tentativo della Giunta di trovare l’alibi dei mutui avuti in eredità per giustificare i risultati deludenti del sindaco, quando proprio nei giorni scorsi è esploso il caso dell’aumento dei tassi di interesse che potrebbe portare il bilancio del Comune addirittura all’esercizio provvisorio. Sarebbe un clamoroso autogol e confermerebbe che il Comune non è stato capace di rinegoziare i mutui".

Silvia Santini