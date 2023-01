Falconara, col motorino non si ferma all’alt dei vigili: ritrovato dai genitori

La polizia locale di Falconara intima l’alt a un centauro, ma lui, per tutta risposta schiva l’agente di un soffio e prosegue la fuga in una serie di pericolosissime manovre, poi abbandona il motorino e scappa. Ma gli agenti l’indomani mattina lo beccano a casa dei genitori.

Riconosciuto e identificato, il 38enne è risultato essere senza patente perché revocata. Per lui sono scattate sanzioni per 5.500 euro, il fermo del mezzo per tre mesi e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La fuga è avvenuta giovedì pomeriggio.

Dall’inizio dei controlli intensivi del comando di Falconara circa un anno fa, sono stati 10 i conducenti fuggiti all’alt, nove quelli senza patente perché revocata o mai conseguita. La polizia locale che ha schierato cinque pattuglie in due turni per il controllo della sicurezza stradale e per il pattugliamento a piedi del centro abitato nel pomeriggio di San Silvestro è intervenuta in centro dove è scoppiata una zuffa tra due bengalesei per futili motivi.

Gli agenti hanno immediatamente interrotto il litigio e allontanato i due facendo accompagnare il ferito all’ospedale. Per i due scatterà l’allontanamento dal centro per 48 ore.

Nello stesso pomeriggio gli agenti hanno controllato e affidato ai genitori diversi minorenni in possesso di fuochi d’artificio vendibili solo a maggiorenni e individuato un commerciante responsabile di aver consegnato a un minorenne petardi di categoria F2.