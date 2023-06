Falconara, condannato l'amministratore unico della Eredi Raimondo Bufarini srl Il tribunale di Ancona condanna l'amministratore unico della Eredi Raimondo Bufarini srl per getto pericoloso di cose, con risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Il Comune di Castelferretti e l'Ondaverde di Falconara sono stati riconosciuti come parti civili.