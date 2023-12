Falconara in casa contro la Lazio: si gioca alle 16 l’ultima del 2023

Lo Stilcasa Costruzioni Falconara torna oggi al PalaBadiali per chiudere il girone d’andata e il suo 2023. Di fronte alle Citizens c’è la Lazio, per il più classico dei derby dei rapaci tra l’aquila della Capitale e il falco della Riviera. Si gioca nell’inusuale orario delle 16 per garantire la contemporaneità del turno che assegnerà i quattro pass diretti per la Coppa Italia. Biglietti disponibili su vivaticket.it, alla T18 Tabaccheria dell’Auditorium di via Marsala e al botteghino del palazzetto.