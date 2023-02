Falconara, la Signorini si ricandida

"Sono trascorsi quasi cinque anni dal giorno in cui mi avete eletta vostro sindaco, uno dei più emozionanti della mia vita. Sabato 11 febbraio vi racconteremo i progetti che stiamo terminando, le nuove idee per un futuro percorso insieme, se vorrete ancora darmi la vostra fiducia". Con un annuncio domenicale, tutt’altro che inatteso, Stefania Signorini, sindaco uscente di Falconara, conferma di voler correre per il secondo mandato al governo della città, come abbondantemente anticipato sul Carlino.

"Vi chiedo anche di propormi suggerimenti, di partecipare attivamente a questa avventura – aggiunge –. Inviatemi un messaggio, datemi la vostra collaborazione, mettetevi in gioco perché insieme potremmo disegnare un futuro ancora migliore". Signorini ha dato appuntamento all’Anello d’Oro sabato 11 febbraio alle 18. In quel locale che, a fine gennaio 2018, portò bene all’allora vicesindaco e assessore a Scuola e Cultura della giunta Brandoni-bis. Mancava soltanto l’ufficialità, in pratica. E questa è arrivata ieri. Ma se ne parlava da mesi e la posizione della Signorini era pressoché blindata, con il placet delle sue liste civiche a sostegno (Falconara in Movimento, Uniti per Falconara, Direzione Domani) e anche dei partiti tradizionali di centrodestra (come la Lega, che la sosterrà ma non proporrà il simbolo).

Un paletto posto dalla Prof, infatti, è proprio quello del civismo. Ha 65 anni, Stefania Signorini, insegnante di italiano e latino nelle scuole superiori e docente universitario della scuola di abilitazione all’insegnamento (Sis) dell’Università di Macerata. La sua vita professionale è cambiata nel 2010, quando nominata dirigente scolastica del Cambi-Serrani, istituto che ha portato a livelli d’eccellenza. In politica vi è entrata nel 2008, quando il sindaco Goffredo Brandoni la chiamò a guidare gli assessorati culturali. E così, la prosecuzione naturale nel 2013.

Nel 2018, poi, la scelta di provarci per la fascia tricolore, diventando il 25 giugno di quell’anno la prima cittadina donna della storia della città, dopo un testa a testa con il dem Marco Luchetti vinto al ballottaggio per 57 voti. Ora, dopo cinque anni di mandato, vuole ripetersi. E ha raggiunto, nell’ordine, altri tre candidati che si sono presentati prima di lei. Marco Baldassini, sostenuto dalle liste civiche Ancora Falconara e Vola Falconara e dal Polo dei Riformisti; Annavittoria Banzi, alfiere della coalizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e SiAmo Falconara; Anna Grasso, lista civica Falconara Libertas.

Giacomo Giampieri