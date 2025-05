Falconara, lavori alla rete idrica dalle 22. Rubinetti chiusi nelle zone di periferia

Lavori alla rete idrica, rubinetti chiusi nelle periferie falconaresi a partire dalle 22 odierne. Viva Servizi, infatti, ha informato che stanotte l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle zone di Villanova, Capitaneria di porto (via Monti e Tognetti), Fiumesino, via delle Caserme, via del Fossatello, Rocca Priora, lungomare Rocca Priora, via Clementina (zona Poiole). È previsto il ripristino completo del servizio entro le 7 di domani, ma l’intervento potrebbe essere ultimato anche con un po’ di anticipo. L’azienda fa sapere che si tratta di interventi "di manutenzione straordinaria relative alle condotte idriche finanziati con fondi Pnrr" e "finalizzati alla riduzione delle perdite e alla distrettualizzazione delle reti più significative del territorio dell’Aato 2". Viva Servizi "si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla".