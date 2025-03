Falconara, lavori fermi alle ex Giulio Cesare. Baldassini: "Cosa sta succedendo?"

"Lavori fermi da tempo, perché?". Se lo chiede a Falconara il consigliere comunale di opposizione Marco Baldassini circa la cittadella scolastica ex scuole Giulio Cesare. In arrivo una interrogazione urgente. "L’opera faraonica fortemente voluta dal sindaco Signorini è già una cattedrale nel deserto? Il terreno dove sorgerà ha possibili problemi di stabilità e per questo l’opera è ferma ? La data di termine lavori perentoria entro il 2026 per non perdere i fondi PNRR sarà rispettata?" Sono le domande che si pone il capogruppo di opposizione che rappresenta le liste Volete Ancora Falconara Marittima e Riformisti per Falconara. "Siamo in una zona a rischio frana e per questo il terreno a ridosso dei vecchi pali non è stato ancora completamente rimosso? Ci dobbiamo aspettare un cantiere fantasma dopo il danno provocato ai palazzi di via Canonico?". L’importo dell’intera opera era di oltre 9,6 milioni di euro.