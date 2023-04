Falconara Libertas, lista senza un tassello

E alla fine sono noti anche gli aspiranti consiglieri di Falconara Libertas, la lista a sostegno della candidata sindaco Anna Grasso: saranno in 15 a correre al suo fianco, uno in meno rispetto alle previsioni iniziali. La commissaria di Polizia locale in servizio a Jesi, intervenendo sul Carlino il giorno del deposito delle liste, aveva detto di voler attendere il responso della Commissione elettorale prima di rendere nota la squadra. Restava infatti da sciogliere il nodo delle quote rosa. La norma prevede dieci uomini e sei donne (per un totale di 16). Grasso portava invece 11 uomini e cinque donne. La Commissione ha bocciato tale assetto e, per un obbligatorio riequilibrio di genere, ha imposto a Falconara Libertas di scendere in campo con dieci uomini e cinque donne, eliminando l’ultimo uomo della lista (Stallone Valerio) come previsto dalla legge.

I nomi definitivi: Accorroni Roberto, Albano Filomena, Barca Saverio, Bianchelli Enrico, Cascone Vincenzo, Consoli Danila, Como Nicolò, Confortino Pasquale, Fratoni Lorena, Lazar Adriana, Licitra Roberto, Marinacci Matteo, Palumbo Vincenzo, Ricci Antonio, Sperti Maria. Fuori Stallone, al quale Grasso assicurerà un ruolo di governo in caso di vittoria: "Assessore a metà mandato", ha detto la candidata 46enne all’inaugurazione della sede di via Bixio 85, annunciando gli assessori dell’eventuale Giunta ("Senza inciuci post elezioni o spartizioni di poltrone"). Roberto Accorroni avrà le deleghe a Bilancio, Sport e Mare. Enrico Bianchelli, invece, Lavori pubblici e Urbanistica. A Matteo Marinacci (già candidato a sindaco nel 2018 con Insieme Civico) spetteranno Sicurezza, Polizia locale e Decoro, mentre a Maria Sperti Cultura e Turismo. Per Lorena Fratoni, Servizi sociali, Associazioni e Disabilità, in ticket con Stallone che subentrerà dopo due anni e mezzo. Grasso manterrà il Personale.

Giacomo Giampieri