Falconara monumentale, sgambetto a Bitonto

STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Pandolfi, Praticò, Pesaresi, Scoponi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti

BITONTO: Trumino, Santos, Renatinha, Lucilèia, Grieco, Tampa, Nicoletti, Pezzolla, Abbadessa, Divincenzo, Mansueto, Pernazza. All. Marzuoli

Arbitri: Iannuzzi (Roma 1), Paverani (Roma 2); crono: Candria (Teramo)

Reti: pt 3’48" Santos (B), 9’30" Ferrara (F), 13’ Isa Pereira (F), 14’38" Nicoletti (B), 15’12" Ferrara (F); st 20’ Sestari (F)

Note: ammonita Praticò (F)

Se c’è ancora un discorso aperto per il primato nella regular season di serie A femminile di futsal, lo si deve ad un monumentale Stilcasa Costruzioni Falconara che, dinanzi ad un PalaBadiali vestito a festa, confeziona lo sgambetto all’indiscussa capolista Bitonto e interrompe una corsa che, sin qui, per le pugliesi non aveva registrato neppure una battuta d’arresto. Finisce 4-2 per le campionesse d’Italia edizione 2022, che battono con una prestazione monstre le attuali detentrici del trofeo tricolore. Capitan Ferrara e Isa Pereira ribaltano il vantaggio iniziale di Diana Santos. Ci pensa quindi Nicoletti ad impattare i conti sul 2-2, ma è ancora Ferrara prima della pausa a far esplodere di gioia il palazzetto. Dopo un secondo tempo teso e combattuto, le Citizens difendono con le unghie e con i denti il meritato vantaggio e, proprio allo scadere, realizzano addirittura il gol dell’allungo con il portierone Sestari. Il successo permette alle marchigiane di mantenere la seconda posizione della classifica (a braccetto col TikiTaka Francavilla vittorioso 7-2 sul Lamezia), a quota 35 punti. E ovvero, a -5 da un Bitonto che, prima di ieri, sembrava appunto irraggiungibile. Ma Falconara non muore mai: la prestazione della domenica di gloria lo conferma.