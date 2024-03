Falconara, netta vittoria con la Vip. Ora il secondo posto è nel mirino

3

VIP

0

STILCASA : Sestari, Soldevilla, Elpidio, Pereira, Boutimah, Praticò, Gregori, Pesaresi, Saluzzi, Kubaszek, Ferrara, Tomassini. All. Domenichetti

VIP: Radu, Fernandez, Balardin, Troiano, Bernardelle, Maddalena, Palermo, Capuano, Jimenez, Salvador, Valenzano, Garbuio. All. Giorgi

Arbitri: Lacrimini (Città di Castello), Candria (Teramo); crono: Cini (Perugia)

Reti: pt 3’23’’ Soldevilla (F), 4’20’’ Elpidio (F); st 10’28’’ Elpidio (F)

Vittoria sulla Vip, grazie ad un netto 3-0 casalingo. Riparte così, dopo gli oltre venti giorni di pausa per le Nazionali, la stagione dello Stilcasa Costruzioni Falconara. La formazione marchigiana, al PalaBadiali, batte quella veneta per effetto delle reti di Soldevilla ed Elpidio (doppietta). Un successo che permette alle ragazze di Giulia Domenichetti di mantenere il terzo posto in classifica (44 punti), ma che alimenta anche la speranza di migliorare la posizione in vista dei playoff (sicché il TikiTaka, secondo, resta nel mirino ad un punto di distanza).

Domenica prossima il break pasquale. Appuntamento con la serie A femminile di futsal al 7 aprile, quando Falconara muoverà verso Foligno per la sfida contro l’Atletico.